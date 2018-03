Koning Felipe van Spanje heeft woensdag in het Zarzuela-paleis in Madrid tientallen handen geschud. De Spaanse vorst verleende audiëntie aan achtereenvolgens nieuwe kadasterambtenaren en daarna aan de top van Deloitte.

Allereerst ontving Felipe een delegatie van bijna veertig pas gepromoveerde kadasterambtenaren die op audiëntie kwamen in gezelschap van de Spaanse minister van justitie Rafael Catalá. Het Spaanse kadaster valt onder het ministerie van Justitie. De dienst is verantwoordelijk voor het bijhouden van de registers van onder meer onroerende goederen.

Felipe ontving woensdag eveneens ongeveer dertig deelnemers aan een internationale vergadering van Deloitte in Madrid. Deloitte heeft in Spanje 7500 werknemers en twintig kantoren in de belangrijkste Spaanse steden.