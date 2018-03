Koning Tonga op staatsbezoek in China

De Chinese president Xi Jinpeng krijgt opnieuw koninklijk bezoek. Na het eendaagse werkbezoek van koning Willem-Alexander begin deze maand, komen nu koning Tupou VI en zijn echtgenote koningin Nanasipau’u op visite. Xi heeft hen uitgenodigd voor een staatsbezoek, ter ere van de viering van twintig jaar diplomatieke betrekkingen tussen beide landen. Het koningspaar is woensdag aan het bezoek begonnen.

De koning van Tonga zal tijdens ontmoetingen met Xi en premier Li Keqiang zeker vragen om hulp bij de wederopbouw van zijn eilandstaat die eerder in februari zwaar werd getroffen door de cycloon Gita. In 2014 sloten Tonga en China een overeenkomst om voortaan nauw samen te werken, waarbij China voor betrekkelijk weinig geld invloed kon uitoefenen in de Stille Zuidzee. Zulke overeenkomsten zijn er ook met andere armlastige eilandstaten.

Koning Tupou VI gaat niet alleen naar Peking, maar ook naar de provincies Zhejiang, Hainan en Guangdong zo maakte de Grootmeester van het koningshuis eerder deze week bekend. Het koninklijk gezelschap blijft tot 8 maart in China.