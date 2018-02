Meghan Markle, de verloofde van prins Harry, gaat woensdag voor het eerst samen met Harry, prins William en zijn Kate naar een officieel bezoek. De voormalige actrice verschijnt samen met de andere drie, door Britse media al liefkozend de “fab four” genoemd, bij de Royal Foundation Forum in Londen.

Meghan, Harry, William en Kate delen samen een podium waar ze voor publiek in gesprek gaan over hun persoonlijke liefdadigheidsorganisatie The Royal Foundation. Dat zal voor Meghan geen probleem vormen. Als actrice nam ze regelmatig deel aan lezingen of presentaties die werden gevolgd op vraag- en antwoordsessies. Naar verwachting wordt Meghan, als ze getrouwd is met Harry, straks de vierde beschermer van de stichting.

Sinds de verlovingsaankondiging vorig jaar ging Meghan alleen nog samen met Harry naar officiële gelegenheden. Met kerst werd ze wel in het openbaar gezien met de rest van de koninklijke familie toen ze samen naar de kerk gingen.