Prins Carlos heeft woensdagmorgen via een woordvoerder aan het ANP laten weten dat ‘hij niet op de uitspraak van de Raad van State wenst te reageren.’ Het gaat, zoals de prins eerder al benadrukte ‘om een persoonlijke kwestie’.

Carlos heeft een aantal jaren vergeefs gepoogd te verhinderen dat zijn in 1997 geboren buitenechtelijke zoon Hugo Klynstra zijn achternaam en bijbehorende titel zou krijgen, waarop deze volgens de Nederlands wet het recht had. De Raad van State heeft dat laatste woensdag bevestigd. Wanneer koning Willem-Alexander het betreffende Koninklijk Besluit tekent, is Hugo voortaan prins de Bourbon de Parme met het predicaat ‘koninklijke hoogheid’.

Hij krijgt echter geen dynastieke rechten. Daarover gaat de Nederlandse rechter niet. Dat wordt bepaald door de huiswetten van het koninklijk- en hertogelijk Huis Bourbon-Parma, waarvan prins Carlos sinds het overlijden van zijn vader prins Carlos Hugo het familiehoofd is.

Eeuwenoude huisregels

Het was ook vooral ter bescherming van de eeuwenoude huisregels dat Carlos het in 2015 genomen besluit van minister Ard van der Steur (Justitie) aanvocht om Hugo naam en titel te geven. De Raad van State overwoog ook dat prins Carlos in deze gerede belangen had, maar ze waren niet doorslaggevend.

Prins Carlos (48) heeft steeds geweigerd commentaar te geven op de rechtsgang of de verhouding tot Hugo en diens moeder Birgitte. Dat lag in de privésfeer en was zo al pijnlijk genoeg.