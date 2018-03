Koning Willem-Alexander krijgt eind van de maand alles te horen over de productie van babyvoeding. Woensdag 28 maart opent hij in Nunspeet de uitbreiding van babyvoedingsfabriek Nestlé, zo maakte de Rijksvoorlichtingsdienst bekend.

Nestlé heeft de fabriek in Nunspeet uitgebreid vanwege de groeiende vraag naar gespecialiseerde babyvoeding. De productie stijgt met 4000 ton per jaar. Ook is een nieuwe installatie gebouwd voor de productie van voeding voor baby’s met een levensbedreigende eiwitallergie.

Willem-Alexander opent de uitbreiding en krijgt een rondleiding door de fabriek. Hij krijgt uitleg over het productieproces en de rol die de wetenschap speelt bij de ontwikkeling van gespecialiseerde voeding. Ook maakt de koning tijd voor een gesprek met werknemers en leden van de ondernemingsraad.