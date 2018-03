LONDEN – De Britse koninklijke familie zit volgende week vrijwel compleet in de kerk. Koningin Elizabeth en haar naasten wonen op 12 maart in het kader van Commonwealth Day een dienst bij in Westminster Abbey. Dat maakte Buckingham Palace vrijdag bekend.

Elizabeth moet voor het eerst haar echtgenoot prins Philip missen op Commonwealth Day. Hij ging afgelopen najaar met pensioen. Ook prins Edward, Elizabeths jongste zoon, is er dit jaar niet bij. Hij heeft verplichtingen elders.

Voor Meghan Markle is het de eerste keer dat ze bij de dienst is. De aanstaande van prins Harry ging al eens eerder met haar schoonfamilie naar de kerk. Op eerste kerstdag woonde ze met de Britse koninklijke familie de traditionele kerkdienst bij in de St. Mary Magdalene Church in Sandringham.

Zwangerschapsverlof

In Britse media wordt volop gespeculeerd over wanneer Catherine, de hertogin van Cambridge, met zwangerschapsverlof gaat. De vrouw van prins William is zeven maanden in verwachting van hun derde kind. Mogelijk is de kerkdienst in Westminster Abbey haar laatste verplichting. Vorig jaar woonden William en Catherine de dienst tot woede van veel Britten niet bij.

Commonwealth Day betekent veel voor Elizabeth. De feestdag wordt gevierd in Groot-Brittannië en de 51 andere lidstaten van het Gemenebest. De vorstin staat aan het hoofd van de losse verzameling van voornamelijk voormalige Britse koloniën.