STOCKHOLM – Prinses Madeleine en Chris O’Neill zullen alle kosten van de bevalling van hun derde kind zelf ophoesten. Dat heeft een woordvoerder van het koninklijk huis van Zweden laten weten. De prinses is hoogzwanger.

Madeleine maakte zich een beetje zorgen over de stemming onder het Zweedse volk. Ze was bang dat er weer een discussie zou ontstaan over de kosten van het koninklijk huis. Normaal woont ze met haar familie in Londen. Voor de bevalling komt Madeleine over naar Stockholm. De prinses wil graag dichtbij haar ouders, broer en zus zijn en koos daarom voor een bevalling in haar eigen land.

Door al voor de bevalling duidelijkheid te scheppen, hopen Madeleine en Chris alle kritiek voor te zijn. De vrees bestaat namelijk dat mensen Madeleine ervan betichten te willen profiteren van het Zweedse ziektekostensysteem. Volgens berekeningen kost een bevalling in het Scandinavische land tussen de 2000 en de 8000 euro, afhankelijk van eventuele complicaties. In Zweden hoeven mensen slechts een klein deel van dat bedrag zelf te betalen.