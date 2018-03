JAKARTA – Prinses Mabel is zondag in Indonesië gearriveerd. Haar reis staat in het teken van het afschaffen van kindhuwelijken. Daarvoor reist ze van Jakarta naar Lombok om daar projecten te bezoeken.

Mabel is in Indonesië om meer te weten te komen over wat daar gebeurt om een einde te maken aan kindhuwelijken, twittert ze over het op drie na dichtstbevolkte land ter wereld. “Een democratie met zo’n 261 miljoen inwoners, ’s werelds grootste moslimbevolking en de grootste economie van Zuid-Oost-Azië. Jongeren van 10 tot 24 jaar vormen 28 procent van de bevolking”, schrijft ze.

Girls Not Brides, in 2011 mede opgericht door prinses Mabel, strijdt wereldwijd voor de afschaffing van kindhuwelijken. Het is nu een paraplu voor bijna duizend organisaties in 95 landen die internationaal, nationaal en lokaal proberen een einde te maken aan kindhuwelijken. De prinses reist de wereld rond om het probleem aan te kaarten.