DEN HAAG – Prins Pieter-Christiaan spoort ook zijn eigen kinderen geregeld aan meer te bewegen. De prins, ambassadeur van Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) was maandagochtend op een Haagse basisschool bij de aftrap van de Week voor de gezonde jeugd.

“Als kinderen tegenwoordig veel bezig zijn met alleen maar iPads of digitaal dan komen ze gewoon niet meer buiten”, zei Pieter-Christiaan tegen Blauw Bloed. “Als je kinderen ziet die dat niet hebben, die zijn gewoon gewend om te bewegen en dat maakt een enorm verschil.”

Tijdens de Week voor de gezonde jeugd wordt er iedere dag in een van de 133 deelnemende gemeenten aandacht besteed aan een gezonde omgeving voor de Nederlandse jeugd. Pieter-Christiaan gaf op basisschool De Buutplaats in Den Haag het startschot voor The Daily Mile, waarbij de leerlingen een kwartier lang buiten renden.

Feestje

Ook bij de prins thuis is de ‘digitale verleiding’ soms groot. “Ik worstel ook tussen de elektronica en bewegen want de kinderen vinden het prettig om ook van die verleiding gebruik te maken. Maar bewegen is voor ons wel heel belangrijk”, zei de vader van de elfjarige Emma en de negenjarige Pieter.

Pieter-Christiaan, de derde zoon van prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven, genoot de afgelopen dagen volop van het koude winterweer. “Afgelopen weekend was het fantastisch met het ijs. Ik heb met mijn dochter geschaatst, dat soort dingen zijn wel weer een feestje.”

De prins, die hoopt dat jongeren in heel Nederland meer gaan bewegen, zag tot zijn vreugde dat “heel Nederland op het ijs gaat staan”. “Dat vind ik als JOGG-ambassadeur fantastisch om te zien.”