NAALDWIJK – Koningin Máxima heeft woensdag de officiële opening verricht van het nieuwe glastuinbouwcentrum World Horti Center in Naaldwijk.

Máxima kreeg in het Westland gezelschap van minister Carola Schouten van Landbouw. De bewindsvrouw voelde zich erg thuis tijdens het bezoek. “Voor mij voelt het hier zelfs een beetje als terug in de kas. Bij mijn eerste vakantiebaantje stond ik in een kas, tussen de chrysanten”, zo vertelde ze in haar speech.

Het centrum vormt een internationale etalage voor de glastuinbouw waarin onderwijs, onderzoeksinstellingen, bedrijven en overheid samenwerken aan innovaties en duurzame ontwikkelingen.

Máxima kreeg na de openingshandeling een rondleiding door het pand. De koningin bezocht verschillende klaslokalen, het auditorium, de tentoonstellingsruimte en de kas met onderzoeksafdelingen.