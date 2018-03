BRUSSEL – De Belgische prins Laurent mag zich in het openbaar laten verdedigen tegen de inhouding van zijn toelage. De Conferentie van Kamervoorzitters heeft ingestemd met het verzoek van de broer van de koning, melden Belgische media. De beraadslaging en stemming daarna zijn wel achter gesloten deuren.

Het parlement buigt zich binnenkort over het voorstel van de regering om prins Laurents jaartoelage met 15 procent, zo’n 46.000 euro, te verminderen. Vorige maand werd al duidelijk dat prins Laurent zich daartegen mag verdedigen. Hij eiste vervolgens een openbare zitting. “De openbaarheid van de zittingen is vastgelegd in de Grondwet”, bepleitte Laurents advocaat Laurent Arnauts vorige week.

De zitting vindt plaats in een Kamercommissie. Laurent zal naar verwachting niet zelf het woord nemen en zich laten verdedigen door zijn advocaat. Wanneer de zitting plaatsheeft, is nog niet bekend. Volgens Het Laatste Nieuws zal het nu niet lang meer op zich laten wachten.

Prins Laurent werd vorig jaar zomer op het matje geroepen toen hij opnieuw zonder toestemming van de regering op pad ging. Hij bezocht de Chinese ambassade om het negentigjarig bestaan van het leger van China te vieren. Naar aanleiding daarvan wil de regering nu zijn toeslag korten. Laurent vond het besluit disproportioneel en hekelde de procedure waarin geen plaats was voor wederhoor.