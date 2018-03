AMERSFOORT – Koningin Máxima woont op 27 maart het tienjarig jubileum bij van de stichting Het Begint met Taal. De Rijksvoorlichtingsdienst kondigde woensdag haar bezoek aan.

De jubileumviering bestaat uit de landelijke conferentiedag Leve de taalcoördinator, waarbij de lokale taalvrijwilligersorganisaties uit het netwerk van de stichting samenkomen. Het belang van taalcoaching aan anderstaligen in Nederland en de rol van de coördinator staan centraal.

Het Begint met Taal is in 2008 door vier taalvrijwilligersorganisaties opgericht om het organiseren van taalcoaching te versterken. Inmiddels is het een platform met meer dan 160 lokale partners op ruim 260 locaties.