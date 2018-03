LONDEN – Prins Charles heeft dinsdag bij de uitreiking van de Prince’s Trust Awards in Londen de lachers op zijn hand gekregen toen hij in zijn speech verschillende Britse sterren op de hak nam. Vooral zijn opmerkingen richting zangeres Cheryl worden breed uitgemeten in de Britse pers.

Charles grapte over Cheryls verschillende achternamen. “Ik dacht een tijdje geleden bij mezelf: wie is Cheryl Tweedy? Toen realiseerde ik me dat ik Cheryl wel ken maar ik het Tweedy-deel een beetje heb gemist”, zei de Britse troonopvolger. “Ik kan de naamswijzigingen van alle betrokken bedrijven ook niet bijhouden”, grapte hij even later onder luid gelach van het aanwezige publiek.

Voormalig Girls Aloud-zangeres Cheryl is eveneens bekend onder de namen Cheryl Cole en Cheryl Fernandez-Versini gedurende haar huwelijken met Ashley Cole en Jean-Bernard Fernandez-Versini. Later gebruikte ze een tijdlang alleen haar voornaam, terwijl ze nu weer is teruggekeerd naar haar meisjesnaam Cheryl Tweedy.

Charles grapte ook over het populaire Britse presentatieduo Ant en Dec, die voor het zevende jaar op rij de presentatie van de Prince’s Trust Awards voor hun rekening namen. “Ik ben dankbaar dat ze er weer bij zijn en dat ze elk jaar weer met iets betere grapjes komen”, aldus de prins. Ook zanger Tom Jones moest eraan geloven. Hij moest eerder op de avond van een autocue lezen maar gaf het op toen hij het niet goed kon zien. “Ik hoop dat hij de volgende keer zijn monocle meeneemt”, zei Charles.

De prins was er overigens niet alleen om grapjes te maken. Hij bedankte alle Britse celebrity’s voor hun inzet bij goede doelen en zei dat ze daardoor het verschil maken.