LONDEN – De Saudische kroonprins Mohammed bin Salman is woensdag in Londen aangekomen voor een officieel driedaags bezoek aan het Verenigd Koninkrijk. Het is het eerste Westerse land dat hij aandoet sinds zijn aantreden in juni vorig jaar.

De kroonprins werd op het vliegveld begroet door de minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson. Daarna ging hij door naar Buckingham Palace voor een lunch met koningin Elizabeth. ’s Middags stond er een ontmoeting met premier Theresa May op het programma. Ze prees hem voor de hervormingen die hij heeft ingezet sinds zijn benoeming en liet weten manieren te willen verkennen om deze hervormingen te ondersteunen en te intensiveren. Ook spraken de twee over het verbeteren van de samenwerking tussen beide landen om het conflict en de humanitaire crisis in Jemen aan te pakken. “De band die we hebben met Saudi-Arabië is historisch en is erg belangrijk”, aldus May voorafgaand aan het bezoek.

Het bezoek van de kroonprins was niet geheel onomstreden. Verschillende mensen hadden zich verzameld buiten de hekken van 10 Downing Street om te protesteren tegen de betrokkenheid van Saudi-Arabië in de oorlog in Yemen en de schending van mensenrechten daar.

De komende dagen heeft Mohammed bin Salman nog onder meer een diner met prins Charles en prins William en spreekt hij met nationale veiligheidsfunctionarissen.