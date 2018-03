AMSTERDAM – Prinses Beatrix had het maandag erg naar haar zin op de wereldpremière van de nieuwe Nederlandse speelfilm Bankier van het verzet. Dat vertelde regisseur Joram Lürsen in een interview op Radio 5 met dj Astrid de Jong.

“Ze vertelde dat ze de film heel mooi en indrukwekkend vond”, aldus Lürsen. “Natuurlijk zegt niemand op een première tegen mij dat hij of zij het niets vond. Maar het was toch wel heel bijzonder dat de koningin – voor mij is het nog steeds de koningin – mijn film zag. En ze had het echt naar haar zin volgens mij; ze bleef heel lang hangen.”

Beatrix zat bij de vertoning van de film naast de nu 81-jarige zoon van Walraven van Hall, over wie Bankier van het Verzet vertelt. “Hij tikte haar af en toe aan en vertelde haar van alles.” De prinses ontmoette na de première ook hoofdrolspelers Barry Atsma, Jacob Derwig en Fockeline Ouwerkerk.

NSB-politicus

Atsma en Derwig spelen de twee broers Walraven en Gijs van Hall, die in de Tweede Wereldoorlog middels een ondergrondse bank het verzet aan miljoenen guldens hielpen. Pierre Bokma vertolkt de rol van NSB-politicus Meinoud Rost van Tonningen. Rost van Tonningen (1894-1945) collaboreerde tijdens de Tweede Wereldoorlog met de nazi’s.

De film draait vanaf donderdag in de Nederlandse bioscopen.