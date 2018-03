BANGKOK – Thailand heeft nieuwe bankbiljetten gekregen met daarop de afbeelding van de nieuwe koning Vajiralongkorn. De zes verschillende biljetten, waarop de vorst te zien is in luchtmacht-uniform, werden donderdag tijdens een persconferentie van de Bank of Thailand onthuld. Ook krijgt het land nieuw muntgeld.

Vajiralongkorn werd door het overlijden van zijn vader Bhumibol Adulyadej in oktober 2016 koning. Met de aankondiging van het nieuwe geld is met opzet gewacht tot na de rouwperiode van koning Bhumibol. Die is 26 oktober 2017 ruim een jaar na zijn dood, met veel ceremonieel gecremeerd.

Het nieuwe geld zal waarschijnlijk op 6 april in omloop worden gebracht. Opmerkelijk genoeg is er nog geen datum bekendgemaakt voor de kroning van de nieuwe koning.