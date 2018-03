AMMAN – Koning Abdullah van Jordanië heeft maandag de Palestijnse president Mahmoud Abbas ontvangen. De heren spraken over vrede in het Midden-Oosten, meldt het Jordaanse persbureau Petra.

Abdullah beloofde onder meer dat Jordanië zich zal inspannen het vredesproces nieuw leven in te blazen. “Een duurzame en alomvattende vrede is de enige manier om het Palestijns-Israëlische conflict te beëindigen en de veiligheid in de regio te garanderen”, zei de Jordaanse koning.

Abbas zei vorige maand tijdens een bezoek aan de VN-Veiligheidsraad in New York al dat hij later dit jaar een internationale conferentie over vrede in het Midden-Oosten wil.