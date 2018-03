GRONINGEN – Groningen verwacht op Koningsdag tussen de 60.000 en 80.000 bezoekers. Dat zei burgemeester Peter den Oudsten maandagmorgen tijdens een persbijeenkomst in het Groninger Museum. Daar werden de plannen ontvouwd die stad en provincie hebben voor de viering waaraan dit jaar ook de koninklijke familie deelneemt.

De krap bemeten binnenstad kan zoveel mensen tegelijk niet aan. Langs de route die de Oranjes in twee uur tijd afleggen, is plek voor 30.000 belangstellenden, aldus de burgemeester. Maar het feest blijft niet beperkt tot het koninklijk verblijf. Aan de vooravond is er in het Stadspark al een groot muzikaal festijn en ook de rest van Koningsdag zijn er tal van activiteiten. In de stad worden ook schermen opgesteld waarop het koninklijk bezoek is te volgen.

Ongebruikelijk is dat royaal aandacht wordt besteed aan de aardbevingen in de provincie, waarbij burgemeester Albert Rodenboog van Loppersum de koning en zijn familie in contact brengt met slachtoffers uit het gaswingebied van wie de huizen zijn beschadigd of die anderszins schade hebben geleden. Een aantal van hen heeft de koning eerder gesproken bij zijn werkbezoeken aan het getroffen gebied.