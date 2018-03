GRONINGEN – Stad en provincie Groningen laten op 27 april het pareltje van Koningsdag, de zogenoemde Parade, een zachte dood sterven. Volgens burgemeester Peter den Oudsten en commissaris van de koning René Paas is in goede harmonie besloten om de sinds 2015 gebruikelijke optocht en presentatie van de regio te schrappen.

“Het is zo vanzelfsprekend dat Stad en Ommelanden bij elkaar horen, dat we het in het hele programma hebben verweven en dus geen Parade hebben”, aldus de burgemeester. Van het hof had hij geen tegengas gekregen en er was ook geen extra overredingskracht voor nodig geweest. “Ik weet niet of het elders ook zo werkt”, bood hij nog een opening om de parade in komende jaren te doen terugkeren.

De koninklijke familie begint het stadsbezoek bij de Prinsenhof en legt dan 1200 keurig afgemeten meters af door de binnenstad, langs iconen als de Martinikerk, de Waag en het Academiegebouw om uiteindelijk voor het slotakkoord met onder meer het Noordpool Orkest en Arnold Veeman te eindigen op de Vismarkt.

Onderweg is er in het als ‘nuchter’ omschreven programma aandacht voor jeugd, sport met onder meer voetbalbondscoach Ronald Koeman, de gevolgen van de aardbevingen in de provincie, het studentenleven, muziek met Noorderslag en het bedrijfsleven. Volgens Den Oudsten komt de koninklijke familie in de gebruikelijke samenstelling naar Groningen, inclusief de drie prinsesjes.