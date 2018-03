DEN HAAG – Koning Willem-Alexander heeft maandagmiddag een aantal verstandelijk gehandicapten verrast. Hij ging in Den Haag langs bij een woonlocatie van Middin, dat ondersteuning, begeleiding en zorg biedt aan verstandelijk gehandicapten in Zuid-Holland.

Op de locatie die Willem-Alexander bezocht wonen 23 gehandicapten tussen de 18 en 46 jaar. Zij hebben ieder een eigen domein voor wonen, slapen en koken, maar er is ook gelegenheid om juist samen dingen te doen. De koning ging met de bewoners in gesprek en kreeg een rondleiding door de woonlocatie.

Het werkbezoek van Willem-Alexander vond plaats in het kader van de Week van Zorg en Welzijn, die maandag van start ging. De koning ging niet alleen langs bij Middin, maar stapte ook in de Zorg en Welzijn bus. Daarmee reist een groep zorgprofessionals deze week door het land om scholieren kennis te laten maken met beroepen in zorg en welzijn.