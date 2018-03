DEN HAAG – Koningin Máxima heeft maandagochtend het startsein gegeven voor de achtste editie van de Week van het geld. In de Koninklijke Schouwburg verrichtte ze samen met minister van Onderwijs Arie Slob en leerlingen van basisschool De Fontein uit Den Haag de openingshandeling. Na de officiële opening sprak de koningin met betrokkenen over financiële educatie en ondernemerschap.

Tijdens de Week van het geld, van 12 tot en met 16 maart, leren scholieren om te gaan met geld. Op basisscholen in heel Nederland is er aandacht voor geldzaken, levensonderhoud en ondernemerschap. Er worden onder meer zo’n 5000 gastlessen en workshops gegeven door medewerkers van banken en verzekeraars over financiële zelfstandigheid. Koningin Máxima is erevoorzitter van platform Wijzer in geldzaken, de initiatiefnemer van het evenement. In deze functie vraagt zij aandacht voor financiële educatie en verstandig omgaan met geld.

Na haar bezoek aan Den Haag reist Máxima af naar Amsterdam. In het Koninklijk Instituut voor de Tropen houdt ze maandagmiddag een toespraak bij het symposium Power of Partnerships. Het internationale symposium richt zich op de kwaliteit en toegankelijkheid van financiële producten en diensten voor vrouwelijke ondernemers.