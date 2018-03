STOCKHOLM – De Zweedse prinses Madeleine heeft zondag haar debuut gemaakt op Instagram. Ze kondigde dat zelf aan op haar officiële Facebookpagina.

Op de eerste foto die ze plaatste, staan haar drie kinderen: prinses Leonore, prins Nicolas en het pasgeboren prinsesje. Leonore en Nicolas ontmoeten voor het eerst hun zusje, dat in de nacht van donderdag op vrijdag werd geboren. Maandag wordt bekendgemaakt hoe het nieuwe prinsesje, de tiende in lijn van troonsopvolging, gaat heten.

Madeleine is het eerste lid van de Zweedse koninklijke familie met een eigen Instagram-account dat voor iedereen zichtbaar is. Zij en haar man Chris O’Neill hadden al wel een privéaccount. Ook het koninklijk huis van Zweden deelt al langer foto’s via officiële accounts op sociale media.