OTTAWA – Koning Filip en koningin Mathilde van België hebben de tweede dag van hun staatsbezoek aan Canada afgesloten met een staatsbanket. In zijn toespraak onderstreepte de koning dat beide landen de krachten moeten bundelen en samenwerken, meldt Belga.

“We moeten het hoofd bieden aan economische, sociale en milieu-uitdagingen, aan ontwrichtende fenomenen zoals oorlog, terrorisme en illegale migratie”, zei Filip bij het banket dat door de Canadese gouverneur-generaal Julie Payette was georganiseerd. “En we moeten een antwoord vinden op de vraagstukken die met name het gevolg zijn van de technologische vooruitgang.”

De koning wees ook op het gemeenschappelijke oorlogsverleden. “In het verleden hebben we samen trouwens al andere moeilijkheden doorstaan. Honderd jaar geleden eindigde de Eerste Wereldoorlog. België zal nooit vergeten hoe een kwart van de meer dan 60.000 Canadese soldaten die gedurende dit wereldconflict sneuvelden, op Belgische grond het leven lieten.”

Dinsdag gaat het staatsbezoek verder. Dan staan er onder meer uitstapjes aan de National Gallery of Canada en het Canadian War Museum op het programma. De dag word afgesloten met een concert op de Belgische ambassade.