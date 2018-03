PYEONGCHANG – Bibian Mentel heeft uit handen van prinses Margriet haar gouden medaille ontvangen. De 45-jarige snowboardster prolongeerde op de Paralympische Spelen van Pyeongchang haar olympische titel op de cross. Prinses Margriet is sinds 2005 erelid van het Internationaal Paralympisch Comité en bezocht in die functie tot en met dinsdag de Winterspelen in Zuid-Korea.

Margriet zag maandag behalve Mentel ook Chris Vos en Lisa Bunschoten medailles veroveren. “Het is ontzettend mooi om de enorme groei in de Paralympische Spelen te zien sinds ik in 2006 voor het eerst aanwezig was in Turijn”, vertelde de prinses. “Het is nog steeds in ontwikkeling, maar de professionaliteit, innovatie en het niveau zijn allemaal sterk toegenomen. In 2006 waren er geen Nederlandse deelnemers bij de Winterspelen, nu zijn het er negen. En die hebben nu al vier medailles behaald.” Dinsdag was er goud voor zitskiër Jeroen Kampschreur.

“Ik bewonder de mentaliteit van deze toptalenten. Met hun doorzettingsvermogen, wilskracht en positiviteit zijn zij een voorbeeld en inspiratiebron voor mensen met én zonder beperking”, aldus prinses Margriet.