GENÈVE – Iñaki Urdangarin is woensdag begonnen aan zijn voorlopig laatste week in vrijheid. Over een precies een week wordt uitspraak gedaan in het hoger beroep dat is aangetekend tegen zijn veroordeling voor fraude, verduistering en witwassen. De verwachting is dat de zwager van koning Felipe minstens drie jaar achter de tralies moet. Iñaki houdt vol onschuldig te zijn. De openbare aanklager wil eigenlijk een zwaardere straf.

Spaanse media kijken vooral naar Iñaki’s echtgenote prinses Cristina, die aanvankelijk ook verdachte was in het breed uitgesponnen proces inzake de stichting Nóos. De zus van Felipe ontsprong de dans, maar wordt door de koning en zijn vrouw Letizia gemeden. Cristina en haar gezin waren ook niet welkom bij de viering van de tachtigste verjaardag van koning Juan Carlos eerder dit jaar. Volgens intimi van de prinses lijdt ze aan depressie.

Dat was ook reden voor koning Juan Carlos om kort na zijn eigen verjaardag naar Genève te gaan voor de viering van de vijftigste verjaardag van Iñaki. Het was de eerste keer dat Juan Carlos daar zijn opwachting maakte sinds Iñaki en Cristina enkele jaren geleden naar Zwitserland uitweken om aan alle aandacht in Spanje te ontsnappen. Ook koningin Sofia en prinses Elena met haar twee kinderen kwamen mee. Het paleis hield het koninklijk verjaardagsbezoek stil, om elke associatie met de verguisde Iñaki te vermijden.

De verwachting is dat Cristina tijdens de gevangenschap van haar man in Genève blijft wonen. Allereerst omdat de vier kinderen van het paar hun school daar moeten afmaken, maar ook om ze niet bloot te stellen aan negatieve reacties in Spanje. Er is ook sprake van geweest dat Cristina met het gezin naar Estoril zou gaan, bij Lissabon, waar prins Aga Khan haar werk zou hebben aangeboden.