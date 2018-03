OTTAWA – Het Belgische koningspaar ervaart bij het maandag begonnen staatsbezoek aan Canada dat de maand maart daarvoor niet het meest geschikt is. Woensdagmorgen vertrokken koning Filip en koningin Mathilde in een sneeuwstorm van de hoofdstad Ottawa naar Toronto, de tweede halteplaats tijdens hun bijna een week durende bezoek.

Eerder had het winterse weer in combinatie met een storing bij Air Canada er al voor gezorgd dat de federale cultuurminister Melanie Joly haar afspraak met de Belgische bezoekers moest afzeggen. De Nederlandse staatsbezoeken aan Canada vonden altijd plaats in mei, wanneer de lente voorzichtig begint: koningin Juliana in 1967, koningin Beatrix in 1988 en koning Willem-Alexander in 2015.

Het Belgische staatsbezoek staat in het teken van de Canadese bijdrage aan de strijd in de Eerste Wereldoorlog, toen 15.000 Canadezen aan het Belgische front het leven verloren, en het aandeel bij de bevrijding van België in de Tweede Wereldoorlog. Daarnaast is er veel aandacht voor uitbreiding van de handelsbetrekkingen, waaraan met name in Toronto tijd is uitgetrokken. Het staatsbezoek, het eerste in ruim veertig jaar, wordt afgesloten in Montréal.