Mag ik u even meenemen naar het jaar 1973? Weet u nog hoe uw leven er toen uitzag? 1973 is een bijzonder jaar. Het is het jaar dat prins Constantijn voor het eerst naar school gaat, en het jaar waarin Carl XVI Gustaf de Zweedse troon overneemt van zijn vader. In 1973 wordt er in België een bijzondere baby geboren: Mathilde, de latere koningin. 1973 is ook het jaar dat de dalai lama drie dagen in Nederland is en natuurlijk ook op visite gaat op Paleis Soestdijk. Het is het jaar waarin prins Claus een studiereis maakt naar Burkina Fasso. De voorpagina’s gaan dit jaar over de oliecrisis, de erkenning van de DDR, de Jom Kipoeroorlog, de stijgende werkloosheid, oplopende overheidstekorten, massale stakingen en het toenemend terrorisme. De huiskamers worden versierd met macramé, visnetten en zitzakken, en bruin, paars en oranje zijn dé modekleuren.

1973, een bijzonder jaar. Ik was nog maar twee en kreeg een zusje. Maar 1973 is ook het geboortejaar van Vorsten. Een moedig jaar om een tijdschrift over vorstenhuizen te starten, want de liefde voor de monarchie was al lang niet meer vanzelfsprekend. Maar misschien is het juist een goed startpunt geweest. Juist in roerige en soms angstige tijden kan een tijdschrift over vorstenhuizen verbinden, is continuïteit juist een zege.

Vorsten heeft niet stil gezeten en is nu op haar 45ste misschien wel actiever dan ooit. We maken ook steeds meer pagina’s voor onze lezers en poetsen iedere editie de diamanten in Vorsten op. Vorsten is geen blaadje om stiekem bij de kapper te lezen, Vorsten is een glossy die trots op de salontafel schittert. De beste specialisten hebben zich aan ons verbonden en de lezers zijn Vorsten gelukkig zeer trouw. Velen van u zijn al abonnee vanaf die allereerste editie. We maken Vorsten voor u, maar zeker ook dóór u.

U moedigt ons aan om voor de grootst haalbare kwaliteit te gaan, u moedigt ons aan op zoek te gaan naar de allerbeste verhalen, de allermooiste foto’s. Zonder abonnees zou Vorsten niet kunnen bestaan. We willen u daarom niet alleen op deze plek, maar voortaan in ieder nummer danken. We rollen symbolisch de oranje loper voor u uit, met een speciale pagina voor onze abonnees. We geven cadeautjes aan lezers en regelen speciale voordeeltjes voor u. Zo kunt u achter de schermen kijken bij de Tweede Kamer. Een aanrader! De redactie ging u voor. We waren uitgenodigd door het CDA en kwamen op plekken die normaal niet toegankelijk zijn voor publiek en zagen objecten die herinneren aan vele generaties Oranje. Iedere editie zoeken wij voor u naar de krenten in de pap, juweeltjes van boeken, tentoonstellingen die aansluiten bij Vorsten.

Lieve lezer, hartelijk gefeliciteerd met de 45ste verjaardag van úw Vorsten!