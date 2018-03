PEYONGCHANG – Prinses Margriet wil graag tussen de oren van mensen krijgen dat de sporters op de Paralympische Spelen van hun beperking hun kracht hebben gemaakt. In een interview met de Volkskrant zegt Margriet dat het belangrijk is dat gehandicapte spelers daar erkenning voor krijgen.

“Het gaat om inclusief denken: dat mensen met handicap volledig meedoen in de maatschappij. Sport bevordert dat. Als we gaan zien wat ze kunnen in plaats van wat ze niet kunnen, dan gaan we op de arbeidsmarkt ook zien dat ze inzetbaar zijn.”

Als voorbeeld hoe het ook kan haalt ze Channel 4 aan, het televisiestation dat in 2012 de Paralympische Spelen in Londen uitzond. In hun campagne werden de sporters neergezet als rolmodel. “Ze hebben iets bovenmenselijks gepresenteerd: eerst hun beperking geaccepteerd en geleerd om ermee om te gaan, vervolgens in hun sport de top bereikt.”

De prinses zit momenteel als erelid van het Internationaal Paralympisch Comité in Zuid-Korea voor de spelen en is sinds 1980 erbij betrokken. Ze noemt het onvergelijkbaar wat er sinds die tijd is veranderd: zo zijn niet alleen de materialen enorm ontwikkeld, maar zijn er organisatorisch ook stappen gemaakt. “We hebben in Nederland alle sporters, zowel met als zonder beperking binnen de bonden samengebracht. Daar spelen we wereldwijd echt een voortrekkersrol in.”