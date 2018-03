HILVERSUM – Prins Bernhard is met zijn gezin bij de Hollandse 100, zondag in en rond het ijsstadion Thialf in Heereveen. Dat zei de prins in de radio-uitzending van Edwin Evers op Radio 538 op donderdag.

Hij vertelde over zijn Stichting Lympfh&Co, de organisator van het sportevenement. Bernhard richtte de stichting op nadat hij zelf lymfeklierkanker kreeg, om geld in te zamelen voor de bestrijding van de ziekte. “Het gaat goed met me. Het is vier jaar geleden dat ik lympfeklierkanker had en ik ga nu mijn vijfde jaar in, maar het gaat goed”, aldus de prins.

Bij de Hollandse 100 is het de bedoeling dat deelnemers geld ophalen door tien kilometer te schaatsen in Thialf en honderd kilometer te fietsen buiten het stadion. Dit kan in estafettevorm. “Het is een echt familie-evenement om met je hele gezin aan mee te doen en waarmee je iets positiefs kunt betekenen.”

Bernhard staat zelf niet alleen op het ijs, hij trommelde ook familieleden op: zijn moeder prinses Margriet doet met vriendinnen mee als ‘Grannies tegen lymfklierkanker’ en ook zijn broers Pieter-Christiaan en Maurits zijn van de partij. Maar waar de teller bij Pieter-Christiaan pas op honderd opgehaalde euro’s staat, haalde prinses Margriet al minstens het honderdvoudige op. In totaal, met nog twee dagen te gaan, is er al een bedrag van 210.000 euro ingezameld.