BANGKOK – De Thaise koning heeft een belang ter waarde van bijna 150 miljoen dollar (omgerekend zo’n 121 miljoen euro) genomen in het grootste industriële conglomeraat van het land, Siam Cement Group Pcl., zo blijkt uit beursgegevens. Naar verluidt staat zijn rechterhand in de rij voor een bestuurszetel.

Sinds hij in 2016 de troon besteeg, heeft koning Maha Vajiralongkorn het management van de miljardenaandelen van de monarchie onder grotere persoonlijke controle gebracht. Vorig jaar nam hij ook een belang van 500 miljoen dollar (405 miljoen euro) in de oudste bank van Thailand. Bij de meest recente koersen zou het dividendrendement van de belangen van de koning in de twee bedrijven meer dan 25 miljoen dollar (20 miljoen euro) per jaar bedragen.

Satitpong Sukvimol, een goede medewerker van de koning, is deze maand tot directeur-generaal van het Crown Property Bureau, dat paleisactiva beheert, benoemd. Satitpong was lang privésecretaris van koning Vajiralongkorn geweest voordat hij de troon besteeg na de dood van zijn vader, koning Bhumibol Adulyadej. De precieze omvang van het Crown Property Bureau is niet openbaar gemaakt, maar recente schattingen zijn gestegen tot meer dan 30 miljard dollar (24 miljard euro) door het bezit aan vastgoed en andere beleggingen.

Rich-list-uitgever Forbes beschreef de voormalige koning ooit als ’s werelds rijkste vorst, maar werd berispt door de Thaise ambassade in Washington. Die zei dat bezittingen in het Crown Property Bureau niet zijn eigendom waren, maar ‘in vertrouwen voor de natie’ werden gehouden. Weinigen in Thailand geven commentaar op alles wat met de monarchie te maken heeft, gezien een wet die een straf van maximaal 15 jaar stelt op het zeggen van iets dat als ongewenst wordt beschouwd.