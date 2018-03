Een Belgische Kamercommissie is het eens met de gedeeltelijke intrekking van de toelage van prins Laurent. De commissie heeft met twaalf stemmen voor en één tegen ingestemd met het voorstel van de Belgische regering om 15 procent van Laurents toelage voor dit jaar in te houden.

De advocaat van de Belgische prins Laurent mocht zich woensdag in het openbaar verdedigen tegen de inhouding op de toelage. Ondanks zijn zowat drie uur durende pleidooi is Laurent Arnauts, de advocaat van de prins, er dus niet in geslaagd de commissieleden op andere gedachten te brengen. Na het openbare gedeelte volgde een beraadslaging en stemming achter gesloten deuren.

Volgende week donderdag moet de voltallige Kamer zich nog uitspreken. Dat gebeurt met een publiek debat en een geheime stemming. De prins raakte in opspraak omdat hij zonder toestemming van de regering in legeruniform aanwezig was op de viering van de negentigste verjaardag van het Chinese leger op de Chinese ambassade. In het verleden werd de prins ook al op de vingers getikt.