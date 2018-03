De Jordaanse koning Abdullah heeft woensdagmiddag bij VNO-NCW in Den Haag gesproken over ‘investeringskansen in Jordanië’ en ‘economische weerbaarheid’. Hij deed dat tijdens een rondetafelgesprek met vertegenwoordigers van het Jordaanse bedrijfsleven en hun Nederlandse partners.

Zowel de koning als minister Sigrid Kaag van Buitenlandse handel voerden het woord tijdens de bijeenkomst, waarbij ook koning Willem-Alexander aanwezig was. Voor de Jordaanse koning was dit het voorlaatste onderdeel van zijn tweedaagse officieel bezoek aan Nederland. Voor vertrek brengt hij op Schiphol nog een kort bezoek aan het zogenoemde Joint Inspection Center, waar onder meer wordt gesproken over de geïntegreerde aanpak van controles op luchtvracht.

Minister-president Mark Rutte toonde zich eerder op de middag na zijn gesprek en lunch met koning Abdullah tevreden over de bereikte resultaten. “Dit kabinet heeft Jordanië tot prioriteitsland gemaakt, we willen Jordanië op allerlei terreinen helpen”, aldus de premier.

Dat geldt onder meer bij de ontwikkeling van de landbouw, op het gebied van veiligheid en bestrijding van terrorisme. “We gaan verder praten”, zei Rutte, die bij de lunch met het Jordaanse en Nederlandse koningspaar had gezegd dat een ‘stabiel en economisch sterk’ Jordanië ook in Nederlands belang is.