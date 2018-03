Hoewel de scène waarin prins William en Harry als Stormtrooper in Star Wars: The Last Jedi een gastrol speelden sneuvelde op de montagetafel, zijn de Britse royals toch te zien. De beelden zijn nu vrijgegeven als een verwijderde scène in de dvd- en blu-rayversie van de film.

William en Harry zijn volledig onherkenbaar in de scène, gekleed in complete kostuums van de Stormtroopers, inclusief witte helmen. Britse media meldden eerder dat hun scène uiteindelijk uit de film werd gesneden omdat prins William niet de juiste lengte had voor de rol.

Het is geen groot geheim dat William en Harry liefhebbers zijn van de Star Wars-serie. Vorig jaar bezochten de twee broers gezamenlijk de filmset in de Londense Pinwood Studio’s. De prinsen kregen er een rondleiding en mochten ook een aantal filmattributen ‘spelen’. Zo vochten ze een heus lightsabergevecht uit.