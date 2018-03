Prins Charles heeft donderdag het Royal Cornwall Museum in Truro bezocht ter gelegenheid van het tweehonderdjarig bestaan van het museum.

Charles, hertog van Cornwall, kreeg een rondleiding door het museum en bekeek samen met kunstenaar Kurt Jackson diens schilderij. Jackson maakte het werk speciaal voor het jubileum. Op het doek staan de namen van mensen die Cornwall hebben gevormd.

Na het bezoek bezocht Charles de Old Cathedral School, die nu dienst doet als gemeenschapsruimte. Charles’ vrouw Camilla is donderdag in Berkshire, waar zij het Fair Close Centre heropent. Het centrum voor senioren bestaat vijftig jaar.