Koning Willem-Alexander opent op 24 april de tentoonstelling ‘Willem’ in het Nationaal Militair Museum in Soest, zo maakte de Rijksvoorlichtingsdienst donderdag bekend.

In deze expositie over de Tachtigjarige Oorlog staat Willem van Oranje centraal. De ‘vader des vaderlands’ speelde een belangrijke rol in deze oorlog, die 450 jaar geleden begon, door de basis te leggen voor het ontstaan van de Republiek van de Zeven Verenigde Nederlanden.

Willem-Alexander krijgt een rondleiding over de tentoonstelling, die het leven van de jonge Willem en zijn onbekende jaren als militair en veldheer laat zien. ‘Willem’ is vanaf 25 april tot en met 28 oktober te bezichtigen.