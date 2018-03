Een familie-uitje voor prins Joachim. De Deense prins is zaterdag de hort op met zijn vrouw Marie en drie van zijn vier kinderen. Het gezelschap is in Legoland, dat zaterdagochtend zijn deuren opende voor het nieuwe seizoen.

Joachim en zijn gezin trapten het nieuwe seizoen, waarin Legoland zijn vijftigjarig jubileum viert, officieel af. De jongste kinderen van de prins, prins Henrik (8) en prinses Athena (6), openden het pretpark met een druk op een grote, rode knop. Daarop werden de bezoekers bedolven onder confetti.

Legoland viert op 7 juni zijn vijftigste verjaardag. Het park is het hele jaar feestelijk aangekleed, een deel is gerenoveerd. Ook is er een nieuwe achtbaan, Den Flyvende Ørn (De Vliegende Adelaar).