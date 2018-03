Prinses Madeleine heeft haar jongste dochter kennis laten maken met paarden. Op instagram postte de Zweedse royal een foto van het jonge prinsesje in een paardenstal.

Op de foto is te zien hoe prinses Adrienne in de kinderwagen ligt. Haar broer, prins Nicolas, was ook mee naar de stal. madeleine maakte ook fotoś van hem. Te zien is hoe de kleine prins op een pony zit.

Het is onduidelijk of het oudste kind, prinses Leonore, mee was op het uitje.