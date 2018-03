Koningin Elizabeth neemt komende week in Plymouth afscheid van de HMS Ocean. Het vlaggenschip van de Britse marine, dat vanwege bezuinigingsmaatregelen bij defensie is verkocht aan Brazilië, wordt dinsdag uitgezwaaid.

Parlementslid Luke Pollard maakte de komst van de Britse vorstin bekend via Twitter. Hij noemt het “geweldig” dat Elizabeth weer naar Plymouth komt, maar heeft het ook over “een trieste dag voor onze stad, Devonport en de Royal Navy vanwege de ontmanteling van de HMS Ocean”. Pollard vindt het gezien de toenemende dreiging van Rusland geen goed idee te bezuinigen op defensie.

Elizabeth was in maart 2015 voor het laatst in Plymouth. Ook toen bezocht ze de stad vanwege de HMS Ocean. Het amfibisch transportschip had toen net een opknapbeurt van 65 miljoen pond (74 miljoen euro) ondergaan.

Dinsdag wordt met een grootse ceremonie afscheid genomen van het schip, dat in 1998 door Elizabeth in dienst werd gesteld. De 91-jarige vorstin is als eregast aanwezig. Waarschijnlijk inspecteert Elizabeth de HMS Ocean nog een laatste keer en ontmoet ze de bemanning van het schip.