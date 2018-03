Kate is met ingang van maandag beschermvrouwe van het beroemde Victoria & Albert Museum in Londen. De echtgenote van prins William is de eerste koninklijke beschermvrouwe, meldt Kensington Palace.

Vorig jaar juni bracht de hertogin van Cambridge een bezoek aan het kunstmuseum en opende ze een nieuwe entreehal en nieuwe expositeruimten. Catherine, die kunstgeschiedenis studeerde, is erg geïnteresseerd in beeldende kunst, fotografie en design.

Het Victoria & Albert Museum beheert een zeer omvangrijke verzameling toegepaste kunst, zoals gebruiksvoorwerpen en kleding. Het werd in 1852 opgericht om kunst voor iedereen toegankelijk te maken en Britse ontwerpers en fabrikanten te inspireren.

Catherine is al langer beschermvrouwe van de National Portrait Gallery en het Natural History Museum.