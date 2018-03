Koning Willem-Alexander krijgt op 20 april tijdens zijn bezoek aan Frederiksoord een bewerking van Het Pauperparadijs te zien. De koning woont in het Drentse dorp de viering van tweehonderd jaar Maatschappij van Weldadigheid bij.

De Maatschappij van Weldadigheid behoudt het erf- en gedachtengoed van oprichter Johannes van den Bosch. Hij richtte de stichting in 1818 op om de armoede in stedelijke gebieden aan te pakken. Acteur Dragan Bakema speelt in de succesvolle voorstelling Het Pauperparadijs al twee seizoenen de rol van Johannes van den Bosch. Samen met andere acteurs brengt hij in Frederiksoord een verkorte bewerking van het toneelstuk.

Het Pauperparadijs volgt de geschiedenis van twee paupers, die in de kolonie van Van den Bosch in Frederiksoord terechtkomen. Het stuk is, na twee seizoenen op locatie in Drenthe, van 4 tot en met 29 juli te zien in Theater Carré in Amsterdam.