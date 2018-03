Prins William krijgt een nieuwe privésecretaris. Simon Case volgt in juli Miguel Head op, die de functie dan tien jaar heeft bekleed.

Simon Case is momenteel werkzaam bij het bureau van de Britse regering dat zich bezighoudt met alle zaken rond de Brexit. Hij is daar verantwoordelijk voor Noord-Ierland en Ierland. Daarvoor werkte Case als privésecretaris op Downing Street 10, waar hij zowel diende onder voormalig premier David Cameron als onder minister-president Teresa May.

Met Miquel Head raakt prins William een belangrijke raadgever kwijt. Head heeft de tweede in lijn van troonopvolging gedurende zijn vormingsjaren met raad en daad bijgestaan en wordt gezien als mede-verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de prins.