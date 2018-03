Sultan Iskandar van Johor en zijn schoonzoon Dennis hebben dinsdag een ontmoeting gehad met de Nederlandse ambassadeur in Maleisië, Karin Mossenlechner.

De sultan wil de internationale zichtbaarheid van zijn aan Singapore grenzende deelstaat vergroten en het imago oppoetsen. Daarom had hij de ambassadeurs van Nederland, Denemarken en Noorwegen uitgenodigd op visite te komen in Istana Bukit Serene, een van de paleizen in Johor Bahru.

Bij de ontvangst was behalve de sultan ook zijn echtgenote Raja Zarith aanwezig, alsmede andere leden van de koninklijke familie zoals de in Lisse geboren en vorig jaar met de sultans dochter prinses Aminah getrouwde Dennis Mohammed Abdullah. De Nederlandse ambassadeur was al eerder in Johor geweest, onder meer bij het huwelijk van Aminah en Dennis in augustus.

Na de audiëntie kregen de ambassadeurs ook een lunch aangeboden en aan het slot was er gelegenheid tot het uitwisselen van geschenken, aldus de persdienst.