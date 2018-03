Koning Willem-Alexander en koningin Máxima gaan binnenkort een avondje uit in Amsterdam. Het koningspaar is op woensdag 18 april bij de première van Gurre-Lieder van De Nationale Opera & Ballet. Dat maakte de Rijksvoorlichtingsdienst dinsdag bekend.

Gurre-Lieder van Arnold Schönberg (1874-1951) gaat over een hartstochtelijke, maar verboden liefde van koning Waldemar. Hij valt voor het mysterieuze meisje Tove, dat verbonden is aan de mensenwereld en de vogels. De koningin is jaloers en laat Tove vermoorden. De Woudduif bericht hierover in een ontroerend lied en de koning klaagt God aan.

Aan het romantisch werk voor solisten, koor en orkest werken meer dan tweehonderd musici mee. Chef-dirigent Marc Albrecht en operadirecteur Pierre Audi als regisseur bundelden voor Gurre-Lieder voor het eerst de krachten. Het oratorium werd in 2014 voor het eerst op het operatoneel gebracht. De productie keert terug ter gelegenheid van het afscheid van Audi als directeur van De Nationale Opera. De voorstelling is van 18 april tot en met 5 mei te zien.