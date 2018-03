Koningin Elizabeth neemt dinsdag in Plymouth afscheid van de HMS Ocean, het vlaggenschip van de Britse marine. Het amfibisch transportschip is vanwege bezuinigingen bij defensie verkocht aan Brazilië.

Iets na 11.00 uur arriveerde Elizabeth per trein in Plymouth. Op het station werd de 91-jarige vorstin met luid gejuich ontvangen door lokale schoolkinderen, die met de Britse vlag zwaaiden. Ook vlogen er vier helikopters over Plymouth toen de koningin uit haar trein stapte, melden lokale media.

Ook bij de marinebasis Her Majesty’s Naval Base (HMNB) Devonport was veel publiek op de been voor Elizabeth. Op de grootste marinebasis van West-Europa werd Elizabeth welkom geheten door kapitein Robert Pedre, de bevelvoerende officier van HMS Ocean. Vervolgens inspecteerde ze de eregarde die voor het schip was opgesteld. Na de ontmantelingsceremonie sprak de koningin de aanwezigen toe. “Dankzij drie generaties marineofficieren in mijn familie weet ik welke eisen worden gesteld aan iedereen die de laatste twintig jaar op het schip heeft gediend.” Ook roemde Elizabeth de “bijdrage van de families en geliefden”.

De HMS Ocean werd in 1998 door Elizabeth in dienst gesteld. Drie jaar geleden bekeek de koningin het grootste oorlogsschip van de Britse marine nadat het een opknapbeurt van 65 miljoen pond (74 miljoen euro) had ondergaan. De HMS Queen Elizabeth moet de HSM Ocean opvolgen als het nieuwe vlaggenschip van de Britse marine. Het peperdure vliegdekschip kampt echter met een aantal mankementen. Zo bleek in december dat het schip, dat omgerekend 3,5 miljard euro kostte, lek is.