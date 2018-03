De voortekenen zijn goed voor het Spaanse vakantie-eiland Mallorca. Dat verwacht dat koning Felipe aanstaande zondag om twaalf uur met zijn gezin de mis bijwoont in de kathedraal van de hoofdstad Palma. Op de koninklijke agenda staat het niet aangekondigd, maar het feit dat koningin Sofia en haar zus prinses Irene al op Mallorca zijn, geldt als voorbode.

De eilandregering maakt er ondanks de republikeinse inborst geen geheim van de tweejaarlijkse koninklijke bezoeken – met Pasen en aan het begin van de Spaanse zomervakantie – op prijs te stellen. Het gaat daarbij niet zozeer om de aanwezigheid van de koninklijke familie zelf, maar om de publiciteit in binnen- en buitenland die het verblijf oplevert.

Vandaar dat er elk jaar ook enige spanning is. Komt Felipe wel of niet? Zijn agenda deze week is leeg en Spaanse media spreken over een ‘geheime vakantie’. Voor koningin Letizia is er niets mooier dan dat, ver weg van de spiedende ogen van de media. Dat kan op Mallorca niet, maar de kerkgang is door koning Juan Carlos ingesteld en Felipe wil de traditie niet verbreken. Ook al is de familie sinds 2006 niet meer compleet in Palma verschenen, en zijn zus Cristina en haar gezin niet welkom.

Koningin Sofia en haar zus gingen maandagavond al naar de kathedraal om een liefdadigheidsconcert bij te wonen. Ook dat behoort inmiddels tot de tradities.