De jongste telg van de Zweedse koninklijke familie wordt in juni gedoopt. De doopplechtigheid van prinses Adrienne, het derde kind van prinses Madeleine en haar man Chris O’Neill, vindt op vrijdag 8 juni plaats in de kapel van paleis Drottningholm.

Adrienne wordt op een bijzondere datum gedoopt, op de trouwdag van haar ouders. Prinses Madeleine, het jongste kind van koning Carl Gustaf, beloofde op 8 juni 2013 eeuwige trouw aan Chris. Dit jaar viert het stel dus zijn houten huwelijk. Via Instagram deelde de prinses de uitnodiging voor de doopplechtigheid, met daarbij de tekst: “Hetzelfde, maar toch anders.”

Ook Adriennes zus Leonore, het oudste kind van Madeleine, is op 8 juni gedoopt. De nu vierjarige prinses werd in 2014 gedoopt, exact een jaar nadat Madeleine en Chris elkaar het jawoord gaven.

Traditionele doopjurk

Het Zweedse hof maakte dinsdag meer details bekend over de doop van Adrienne. Zo wordt de plechtigheid geleid door de lutherse aartsbisschop Antje Jackelén, die de afgelopen jaren al meer koninklijke baby’s doopte. Ook Adrienne wordt voor de gelegenheid in de traditionele doopjurk van de Zweedse koninklijke familie gehesen. Het kledingstuk werd in 1906 voor het eerst gebruikt, voor de doop van prins Gustaf Adolf. Koning Carl Gustaf, zijn kinderen en kleinkinderen droegen de jurk ook bij hun doop. Adrienne wordt gedoopt met water afkomstig van een bron op het eiland Öland. Dat is een traditie die Carl Gustaf is begonnen. Voorheen werd water gebruikt uit de rivier Jordaan.

Na afloop van de plechtigheid is er een receptie voor genodigden en een privélunch. Onder de genodigden zijn naast familie en vrienden onder anderen vertegenwoordigers van het Zweedse parlement en de regering.

Prinses Adrienne Josephine Alice kwam op 9 maart ter wereld in het ziekenhuis van Danderyd, bij Stockholm. Ook haar broer prins Nicolas (2) is daar geboren, Leonore zag het levenslicht in New York. Adrienne is het zevende kleinkind van koning Carl Gustaf en koningin Silvia en tiende in lijn van troonopvolging.