De Britse prinses Anne had als tiener een hekel aan het vele handjes schudden met het Britse publiek. Dat zegt de enige dochter van koningin Elizabeth in de BBC-documentaire The Queen: Her Commonwealth Story, waarin Anne spreekt over haar moeder en haar officiële taken.

“We haatten ze”, zegt Anne over de zogenoemde ‘royal walkabouts’. “Kun je je het voorstellen als tieners? Het is niet iets wat je vrijwillig zou doen”, grapt ze. Volgens Anne werd het uiteindelijk makkelijker maar nooit deed ze het met plezier. “Wie geniet er nu van om een kamer in te wandelen vol mensen die je nog nooit hebt ontmoet, laat staan een straat.”

Volgens Anne vallen de huidige ‘walkabouts’ nauwelijks te vergelijken met vroeger. “Nu staan er zo veel camera’s op je gericht dat je de mensen niet kunt zien, vooral degenen die een iPad gebruiken. Die hebben zelfs geen hoofd, dus dat verandert het beeld een beetje.”

De documentaire werd maandagavond op de BBC uitgezonden.