Prins Carl Philip heeft de raceauto onthuld waarin hij dit seizoen meedoet in het Zweedse kampioenschap voor tourwagens (STCC). Het gaat om een auto van Lotus.

De bolide, die in Mölndal werd gepresenteerd, is blauw met het gele kruis van de Zweedse vlag op het dak. Het zal overigens wel even wennen zijn voor de prins. Hij reed de afgelopen jaren in een Volvo.

De nieuwe racewagen is een nieuw model. “Het is spannend om in een heel nieuw type auto te racen”, zei Carl Philip bij de presentatie. De prins vertelde ook nog dat zijn vrouw, prinses Sofia, er geen bezwaar tegen heeft dat hij in de komende maanden veel weg is voor de races.

Carl Philip rijdt dit seizoen, net als vorig jaar, in de Swedish GT. Het feit dat hij in een Lotus rijdt, heeft voor Zweedse racefans een speciaal tintje. De legendarische Zweedse formule 1-coureur Ronnie Peterson reed jaren voor het team van Lotus. Peterson overleed in 1978 na een zware crash op het racecircuit van Monza.