Koning Willem-Alexander heeft bij de Nestlé-fabriek in Nunspeet alles te horen gekregen over de productie van babyvoeding. Hij opende een speciale productielijn voor voeding van baby’s die aan een ernstige koemelkeiwitallergie lijden.

Na de openingsceremonie werd Willem-Alexander rondgeleid door de fabriek en kreeg hij uitleg over het productieproces en de rol die de wetenschap speelt bij de ontwikkeling van gespecialiseerde voeding. Ook sprak de koning met werknemers en leden van de ondernemingsraad.

Nestlé heeft de fabriek in Nunspeet uitgebreid vanwege de groeiende vraag naar gespecialiseerde babyvoeding. De productie stijgt met 4000 ton per jaar. Ook is een nieuwe installatie gebouwd voor de productie van voeding voor baby’s met een levensbedreigende eiwitallergie. Daarmee is het mogelijk om eiwitten zó klein te snijden dat het lichaam van een baby deze niet meer herkent als melkeiwit. Daardoor kan een kindje met een allergie toch alle voedingsstoffen tot zich nemen zonder dat er een allergische reactie volgt.

Nestlé wilde met de ceremonie van woensdag tevens de lange historie van het bedrijf in Nederland extra onder de aandacht brengen. Ongeveer anderhalve eeuw geleden werden de eerste producten van Nestlé hier verkrijgbaar. De geschiedenis van de fabriek in Nunspeet gaat iets minder ver terug, tot 1895. De vestiging begon destijds als melkfabriek, om melk in flessen en blikken te maken, en werd in 1971 eigendom van Nestlé.