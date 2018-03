Koningin Máxima heeft woensdag Takeaway.com onderscheiden als gouden groeier. De koningin overhandigde de prijs voor het snelst groeiende bedrijf aan Jitse Groen, oprichter en directeur van de maaltijdbezorger.

De uitreiking vond plaats bij het jaarevent nlgroeit in de voormalige suikerfabriek Sugar City in Halfweg. Het evenement is gericht op ondernemers die willen doorgroeien.

Tijdens de bijeenkomst werd de lijst bekend van de 250 snelst groeiende Nederlandse bedrijven. De nummer 1 werd uitgeroepen tot de ‘gouden groeier’.

Máxima is aanwezig als lid van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap en Financiering. Dit comité is ingesteld door de minister van Economische Zaken en zet zich in om het groeipotentieel van het midden- en kleinbedrijf te versterken.